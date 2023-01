Australian Open, bene gli azzurri: Sinner e Sonego avanzano

SportFair

E’ iniziato nella notte italiana il primo Slam dell’anno: a Melbourne sono in corso le partite valide per il primo turno degli Australian Open 2023. Gli italiani si sono resi subito protagonisti con delle belle vittorie.

Esordio positivo per Sinner e Sonego. Il tennista altoatesino ha liquidato in tre set il britannico Edmund. L’azzurro, numero 16 del ranking ATP ha trionfato in un’ora e 58 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-0 6-2, staccandoil pass per i 32esimi, nei quali farà i conti con l’argentino Etcheverry.

Sorride anche Lorenzo Sonego: il torinese, 47° in classifica, ha avuto la meglio su Borges in 4 set. La sfida è terminata dopo 3 ore e 19 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, 6-7 6-1. Al prossimo turno Sonego farà i conti con Hurkacz.

Buona la prima anche per Rafa Nadal: il maiorchino ha battuto Draper in 4 set: la sfida è terminata dopo 3 ore e 43 minuti di gioco col puteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1.

Nel torneo femminile, invece, esordio amaro per Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra, reduce dalla finale del torneo di Hobart, è stata sconfitta dalla kazaka Rybakina in due set: il match è terminato dopo un’ora e 21 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6.3