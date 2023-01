100 giorni al Giro d’Italia: le città si tingono di rosa | FOTO

SportFair

Nella notte di ieri, che segnava l’inizio del countdown dei 100 giorni alla Grande Partenza del 106° Giro d’Italia, le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i loro luoghi più caratteristici.

Il Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport, partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma. Nella capitale italiana l’illuminzione rosa della Fontana di Trevi è stata realizzata anche grazie al contributo di Enel, sponsor della Maglia Rosa. La Regione Abruzzo ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia per la seconda volta nella sua storia a 22 anni di distanza dall’unico precedente.

Questi, tappa per tappa, sono i monumenti che si sono illuminati di Rosa: