Wanda Nara ed il “processo” sui social a Mauro Icardi

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi fa ancora discutere. I due hanno trascorso una vacanza insieme alle Maldive diverse settimane fa ed il calciatore argentino del Galatasaray ha annunciato ufficialmente di essere tornato con la moglie.

Pochi giorni dopo, però, la showgirl argentina ha smentito tutto, spiegando ai suoi fan di aver voluto dare un’altra chance alla sua storia d’amore, ma di non aver ottenuto l’esito sperato.

Pochi giorni fa, Wanda è tornata a parlare di suo marito, con dei sondaggi sui social ‘misteriosi’. Sulle Storie Instagram della showgirl è andato in atto una sorta di “processo a Icardi”, come lo ha etichettato il giornale spagnolo Marca, col quale Wanda ha chiesto ai follower se “andare avanti o fermarsi”.

L’argentina ha poi elencato una serie di cose fatte dal suo ex, come tatuarsi il suo nome sulla pelle. Altri post sono stati meno lusinghieri con uno che sembra forse fare riferimento ai commenti aspri di Icardi dopo che Wanda ha baciato il rapper argentino L-Gante di 13 anni più giovane di lei per un video musicale girato lo scorso ottobre.

All’epoca, Icardi definì la sua ex moglie come lo “zimbello del mondo intero”. Uno dei sondaggi di Wanda si riferiva invece all’abitudine di Icardi di pubblicare questioni personali su Instagram.

Un terzo sondaggio sembrava riferirsi al suo recente viaggio alle Maldive. In un quarto ha cehisto se è “giusto o sbagliato che avesse caricato una foto con lei con un messaggio romantico e se ne fosse andato“.

Nel suo quinto e ultimo sondaggio, ha fatto riferimento a “messaggi sospetti” che sostiene di aver trovato sul telefono di Icardi.

Un “processo” o solo un modo per far ancora parlare della coppia? Wanda Nara e Mauro Icardi, in un modo o nell’altro saranno sempre sotto i riflettori.