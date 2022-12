Volleyball Nations League: decise le sedi che ospiteranno le finali

SportFair

Saranno Stati Uniti e Polonia i Paesi Organizzatori delle Finali della Volleyball Nations League 2023. L’atto conclusivo della manifestazione femminile si terrà ad Arlington, Texas dal 12 al 16 luglio presso il College Park Center. Il torneo maschile si concluderà invece dal 19 al 23 luglio presso l’Ergo Arena di Danzica, Polonia.

NAZIONALE FEMMINILE – Il percorso della nazionale femminile di Davide Mazzanti ripartirà proprio da Ankara (Turchia), dove lo scorso anno trionfò nelle Finals. Le azzurre, dunque, dal 30 maggio al 4 giugno saranno in Turchia. Nel secondo weekend di gare, dal 13 al 18 giugno, il gruppo azzurro volerà a Hong Kong (Cina), mentre nella terza ed ultima settimana di gare della fase preliminare, in programma dal 27 giugno al 2 luglio, Sylla e compagne raggiungeranno Bangkok (Thailandia).

NAZIONALE MASCHILE – I campioni del mondo di Ferdinando De Giorgi, esordiranno ad Ottawa (Canada) nella prima settimana di gare in programma dal 6 all’11 giugno. Dal 20 al 25 giugno invece, Giannelli e compagni voleranno a Rotterdam (Olanda), per poi concludere il loro percorso a Pasay City (Filippine) dal 4 al 9 luglio.

I nomi delle avversarie e il calendario verranno resi noti in seguito; come nella precedente edizione ciascuna nazionale affronterà 4 partite per ogni settimana di gara.

TORNEO FEMMINILE

Week 1 (Ankara, Turchia) 30 maggio – 4 giugno

Turchia, Italia, Usa, Serbia, Thailandia, Polonia, Corea del Sud, Canada

Week 2 (Hong Kong, Cina) 13-18 giugno

Cina, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, Italia, Canada, Polonia, Bulgaria

Week 3 (Bangkok, Thailandia) 27 giugno – 2 luglio

Thailandia, Brasile, Giappone, Olanda, Italia, Croazia, Canada, Turchia

TORNEO MASCHILE

Week 1 (Ottawa, Canada) 6-11 giugno

Canada, USA, Argentina, Italia, Cuba, Germania, Olanda, Brasile

Week 2 (Rotterdam, Olanda) 20-25 giugno

Olanda, Polonia, Italia, Serbia, USA, Iran, Germania, Cina

Week 3 (Pasay City, Filippine) 4-9 luglio

Giappone, Cina, Slovenia, Brasile, Polonia, Italia, Olanda, Canada

VNL FINALS 2023

Femminili: 12-16 luglio Arlington (USA)

Maschili: 19-23 luglio Danzica (Polonia)