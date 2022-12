Volley, Perugia è campione del mondo per club: trionfo contro Trento

SportFair

E’ grande festa in casa Perugia, è arrivato il trionfo nel Mondiale per club 2022 di volley maschile. La sfida contro Trento si è conclusa sul risultato di 3-1 (20-25; 25-23; 27-25; 25-19) , la finale tutta italiana è andata in scena in Brasile.

Il pronostico della vigilia è stato rispettato, Perugia partiva favorita e si è imposta in rimonta. Trento ha perso la prima finale mondiale della sua storia. Si tratta dell’undicesima vittoria in un Mondiale per le squadre italiane, a tre anni di distanza dal successo di Civitanova.

Trento ha dominato il primo set, 20-25 il risultato. Poi la partita è sempre più equilibrata e si registra la grande reazione di Perugia, il secondo e il terzo set si sono conclusi 25-23 e 27-25. Il quarto e ultimo set è senza storia, Perugia vince 25-19.

Grande prestazione degli schiacciatori con Wilfredo Leon e Oleg Plotnytskyi, nel ruolo di opposto si sono messi in evidenza Jaime Herrera e Kamil Rychcliki, sotto la regia di Giannelli. Per Trento non sono bastate le prove di Alessandro Michieletto e Matey Kaziyski.