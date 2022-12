Francia in allarme, due giocatori colpiti da un virus: a rischio la semifinale

SportFair

Momenti di preoccupazione in casa Francia. La Nazionale francese, alla vigilia della semifinale dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, ha incontrato un fastidioso imprevisto.

Un virus ha colpito due dei giocatori francesi, che ieri non sono riusciti ad allenarsi col resto della squadre e, dunque, il clima è un po’ teso per la preoccupazione di possibili contagi.

Un virus colpisce la Francia

A sole 24 ore dall’incontro con il Marocco, la Francia ha subito due battute d’arresto all’ultimo minuto. Come confermato dalla Federcalcio francese, Dayot Upamecano e Adrien Rabiot non si sono allenati ieri nell’ultima sessione prima delle semifinali dei Mondiali. Secondo L’Équipe, i due potrebbero saltare la partita di oggi.

Il difensore centrale del Bayern, che anche lunedì non si è allenato, soffre di mal di gola che si è protratto per tutta la giornata. Il suo posto, secondo quanto riportato da L’Équipe, dovrebbe essere occupato da Ibrahima Konaté, titolare all’esordio della Francia contro l’Australia e anche contro la Tunisia alla terza giornata della fase a gironi.

Rabiot, da parte sua, ha preso il raffreddore lunedì e non si è allenato ieri. Il centrocampista della Juventus, se non sarà disponibile in semifinale, sarà sostituito da Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. Tchouaméni, assente in allenamento lunedì per un piccolo infortunio, non dovrebbe avere problemi a giocare da titolare.

Nello staff della Francia è forte il timore che questo virus possa diffondersi tra altri giocatori. Questo è un problema che ha toccato tutte le squadre dall’inizio del torneo. L’aria condizionata molto forte in tutti i luoghi del Qatar è la causa di tanti problemi.