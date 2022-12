Francia, sale l’allarme per il virus ‘cammello’: contagiato un terzo giocatore

SportFair

La Francia è in finale ai Mondiali di calcio del Qatar 2022: i francesi andranno a caccia del secondo titolo iridato domenica pomeriggio, nella sfida contro l’Argentina di Leo Messi.

La Francia non arriva però alla finale troppo rilassata e spensierata: già alla vigilia della semifinale di ieri, infatti, un virus ha fatto preoccupare tutti i fan, impedendo a Upamecano e Rabiot di allenarsi con la squadra e giocare.

Adesso, un possibile contagio ad altri giocatori preoccupa in vista della finalssima.

Contagiato un terzo giocatore

In Qatar c’è preoccupazione per questo virus noto come “il cammello”, che sta colpendo diverse persone ai Mondiali. Rabiot è rimasto in hotel isolato ma sembra che un terzo giocatore sia stato contagiato.

E’ stato il ct Deschamps ad annunciarlo: “anche Coman aveva la febbre stamattina. A Doha le temperature si sono un po’ abbassate e l’aria condizionata è sempre accesa. Abbiamo avuto alcuni casi di sintomi simil-influenzali. Stiamo cercando di stare attenti perché non si diffonda e i giocatori hanno fatto un grande sforzo in campo e ovviamente le loro difese immunitarie ne risentono“.

Deschamps ha spiegato quale sia il protocollo per evitare l’aumento di casi in vista della finale di domenica: “Upamecano si è sentito male subito dopo la partita contro l’Inghilterra. Succede quando ti eserciti così tanto, il tuo corpo si indebolisce e sei più incline a contrarre questi virus. Stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie, stiamo cercando di assicurarci che non si diffonda, ma i virus sono ovviamente infettivi e dobbiamo prendere precauzioni contro di loro. Lo separiamo dagli altri e anche da Adrien“.