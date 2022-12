Virginia Mihajlovic commovente sui social: “sei già venuto a trovarmi”

SportFair

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha rattristito il mondo intero. La scomparsa dell’ex giocatore e allenatore serbo ha lasciato un vuoto immenso nei suoi cari, ma anche in tutto il mondo dello sport e ai tifosi che negli anni avevano imparato ad amarlo.

Moglie e figli di Sinisa hanno espresso sui social il loro dolore, con lettere e post commoventi per Mihajlovic.

La figlia Virginia ha commosso il mondo intero con le sue parole per il padre e in una Storia Instagram ha poi raccontato un particolare davvero emozionante.

“Sei già venuto a trovarmi nei miei sogni, grazie papà… per questa carezza sul cuore“, ha scritto in una Storia Instagram a corredo di una foto che la ritrae da bambina, insiema alla sorella Viktoria, in braccio al papà.