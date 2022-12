Il 2° rigore di Kane ha un senso adesso: virale uno spot del 2018

SportFair

L‘Inghilterra è stata eliminata dai Mondiali di calcio del Qatar 2022 dalla Francia. Ai quarti di finale i francesi hanno trionfato 2-1 e decisivo è stato l’errore di Kane dal dischetto: il capitano inglese, che aveva già messo a segno un calcio di rigore, non è riuscito a ripetersi nel secondo penalty concesso alla sua squadra, mandando in tribuna la palla.

Un errore che Kane non riesce a perdonarsi, ma intanto il mondo intero sdrammatizza e prende in giro l’inglese riportando alla luce un vecchio spot della BBC.

Il video virale

Nelle ultime ore è diventato virale uno spot della BBC del 2018, che vede protagonista proprio Kane, in compagnia di Jonny Wilkinson, campione del mondo di rugby nel 2003. I due tirano calci di rigore, ma secondo il rugbista, Kane, che aveva mandato in rete il pallone al primo tentativo, deve rivedere la sua tecnica.

Wilkinson mostra al calciatore come calciare, mandando il pallone in cielo, facendo ‘meta’. Kane, un po’ scettico, non vuole deludere l’amico e lo imita alla precisione, mandando in alto il pallone, proprio come avvenuto in Inghilterra-Francia.

“Adesso tutto ha un senso”, è il commento di qualche appassionato di calcio sui social.