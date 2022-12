Pelè, si lavora già per un grande addio: il Santos prepara i funerali | VIDEO

SportFair

Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Pelè, ex calciatore brasiliano, ricoverato in ospedale, all’Albert Einstein di San Paolo, dal 29 novembre.

Il mondo intero è in apprensione e attende nuove notizie sull’ex stella brasiliana, che lotta da più di un anno con un tumore al colon. I figli di Pelè lo stanno accompagnando in questi giorni in ospedale, ma sembra che si stia già pensando al suo funerale.

E’ trapelato attraverso i social network un video in cui il Santos, l’ex squadra di ‘O Rei’, starebbe preparando un possibile funerale per Pelé. Lo stadio Vila Belmiro diventerà il punto d’incontro dei tifosi del brasiliano in caso di morte. Ci sono anche le immagini delle tende che avrebbero allestito al centro della piazzola.

Il Santos brasiliano ha già annunciato che indosserà una corona stampata sulla sua divisa come omaggio all’ex calciatore. L’omaggio è stato annunciato sabato scorso dal presidente del Consiglio deliberativo del gruppo di San Paolo, Celso Jatene , il quale, in un’intervista a un’emittente radiofonica, ha annunciato che dal mese prossimo lo scudo impresso sulla divisa sarà accompagnato da una corona .