Paura per Gignac dopo un brutto colpo alla testa: trasportato in ospedale

Paura in campo in Messico durante la sfida tra Santos e Tigres. Andrè Gignac è stato trasportato in ospedale al termine della partita per aver subito un brutto colpo alla testa.

Negli ultimi minuti di gioco Gignac ha sofferto per una pallonata che ha ricevuto sulla nuca. Inizialmente sembrava si trattasse solo di un colpo, ma il calciatore si è poi buttato a terra ed è stasto necessario l’intervento dei soccorsi.

Il giocatore ha mostrato solo fastidio nella zona del colpo e ha cercato di rialzarsi. La situazione però è cambiata non appena si è alzato, visto che il francese ha cominciato a vomitare mentre veniva trasferito fuori dal campo. Il francese deve essere sotto osservazione medica come parte del protocollo shock della Liga MX.