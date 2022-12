Paura durante una partita di cricket: Nortje colpito da una spider cam

SportFair

Davvero sorprendente quanto accaduto ieri durante un test match di Cricket tra Sud Africa e Australia. Il veloce giocatore Nortjie è stato improvvisamente colpito da una spider cam, finendo rovinosamente a terra.

Il 29enne si stava ritirando nella sua posizione di fielding quando la telecamera Fox Sport ha fatto la sua mossa. Zoomando attraverso il campo, l’oggetto si è abbassato schiantandosi proprio contro l’atleta. Il lanciatore veloce è crollato a terra in agonia mentre i compagni di squadra del Sud Africa si sono precipitati verso di lui.

Nortje è rimasto fortunatamente illeso nonostante il colpo violento e dopo essere stato controllato dallo staff medico è potuto tornare a giocare. Per quanto riguarda la Spidercam, invece, è stata rimossa e non è stata utilizzata per il resto della giornata.

Fox Sports si è scusato con Nortje e ha ammesso che si è trattato di un errore dell’operatore. La telecamera può scendere all’altezza della testa, ma dovrebbe farlo solo per interviste e momenti in cui può essere fatto in sicurezza.

Il commento di Nortje

“Non sapevo cosa mi avesse colpito, ad essere onesti. Finora tutto bene. Ha solo colpito la spalla [sinistra] e il gomito [sinistro]. Il gomito è un po’ dolorante ma per il resto sembra essere a posto Lo monitorerò e vedrò come va con il [dottore]. Ho visto i cavi e poi mi sono voltato o ho mosso la testa e poi ho visto la telecamera, ma ero un po’ troppo tardi. È stato abbastanza veloce. Non ha cambiato la mia mentalità o altro. Ho cercato di rimanere concentrato. Penso che l’unica cosa di cui abbiamo parlato prima sia quanto sia basso e probabilmente non dovrebbe esserlo a meno che [non sia necessario] per certe interviste o qualcosa del genere. Ma non penso che dovrebbe viaggiare all’altezza della testa. Questa è solo la mia opinione. E poi anche per Marco [Jansen], devono tenerlo in considerazione [per la sua altezza]“, ha dichiarato Nortje.