Guardiola furioso, calcia una bottiglietta e colpisce qualcuno: la reazione

Splendido ritorno in Premier per il Manchester United di Pep Guardiola: il gol di Rodri nel recupero del primo tempo e la doppietta di Erling Haaland hanno assicurato tre punti decisivi ai campioni in carica.

Nemmeno il gol di Pascal Struijk è riuscito a mettere in difficoltà il City, ma Guardiola non ha nascosto la sua rabbia calciando una bottiglia d’acqua. Sfortunatamente per lo spagnolo, la bottiglia è sembrato colpire qualcuno sulla panchina del Leeds.

Ha reagito mettendosi la testa tra le mani e poi precipitandosi a scusarsi.