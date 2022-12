Il piccolo Mateo Messi è già una star! Che talento a soli 7 anni | VIDEO

SportFair

E’ trascorsa più di una settimana dalla fine dei Mondiali di calcio del Qatar, ma ancora si parla dello strepitoso successo dell’Argentina, che ha sconfitto in finale la Francia ai calci di rigore.

Da qualche giorno, però, a rubare la scena alla Nazionale Albiceleste è una piccola star che promette di far parlare di sè in futuro. L’influencer Joaquin Lozano ha registrato un video dagli spalti registrando il talento calcistico del piccolo Mateo Messi, che è riuscito a farsi notare in campo al Lusail Stadium.

Il video, che ha scosso TikTok, è diventato virale dopo un palleggio di Mateo Messi, secondogenito della stella argentina, al figlio del Papu Gómez con un fantastico palleggio per far capire che ha ereditato il talento del padre e che si diverte giocando a calcio a sette anni.