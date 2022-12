Scene shock dal derby di Melbourne: portiere brutalmente aggredito

Episodio shock a Melbourne, durante il derby di A-League tra Melbourne City e Victory. La partita è stata abbandonata dopo che i tifosi hanno preso d’assalto il campo, aggredendo il portiere.

Il Melbourne si trovava in vantaggio per 1-0 dopo 21 minuti di gioco quando da dietro una delle due porte del campo da gioco è iniziato un vero e proprio putiferio. Prima è stato acceso un fumogeno ed il portiere del City, Tomm Glover, lo ha rilanciato sugli spalti.

I tifosi hanno però reagito furiosamente: in massa si sono precipitati verso il campo mentre la sicurezza cercava di proteggere il portiere. Tuttavia, Glover è stato colpito violentemente al volto con un secchio di metallo. Un brutto colpo che lo ha fatto sanguinare.

Il portiere è stato immediatamente soccorso dai suoi compagni di squadra e arbitro e giocatori sono stati subito accompagnati verso il tunnel dell’AAIMI Park.

Glover, 24 anni, ha avuto bisogno di cure nello spogliatoio a causa del taglio. Il City ha confermato che potrebbe aver subito una commozione cerebrale. Mezz’ora dopo la sospensione, poi, la partita è stata del tutto annullata.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022