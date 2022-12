Vialli, situazione ‘movimentata’ in clinica: la battaglia in un clima surreale

Sono ore di ansia per le condizioni di Gianluca Vialli. L’ex calciatore della Juventus si trova a Londra, negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. Gianluca Vialli continua a lottare contro un male pericolosissimo, il tumore al pancreas.

Secondo lo studio “Gli unmet need nell’adenocarcinoma al pancreas: un’analisi a 360° con il paziente al centro” di ISHEO emerge è che il tumore del pancreas è uno dei più aggressivi: la malattia rimane asintomatica per lungo tempo, tanto che solo nel 7% dei casi viene diagnosticata in stadio iniziale e circa l’80%-85% delle forme tumorali risulta non resecabile al momento della diagnosi. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è pari soltanto all’8% in Italia e a circa il 6% nel mondo.

Gianluca Vialli continua la battaglia in un ambiente non proprio ideale. L’atmosfera oggi è ‘movimentata’ da uno sciopero dello staff infermieristico che chiede salari adeguati intonando cori e mostrando cartelli. Le auto suonano i clacson. La situazione è diventata surreale, nel frattempo i pazienti continuano a lottare per la vita.

L’ex calciatore è stato costretto ad iniziare un nuovo ciclo di cure. La situazione è peggiorata negli ultimi giorni e Vialli è stato costretto ad abbandonare il ruolo di capo delegazione della nazionale italiana.

It’s all kicking off outside St Thomas’ Hospital in London as the nurses strikes.

There are people playing the drums, chanting, a tea & coffee stand. It’s how I imagine Glastonbury to be, not that I’ve ever been.

Analysis like that across the day live on @LBC & @LBCNews pic.twitter.com/u2p59wDZkL

— Christian Hewgill 🎙 (@ChrisHewgill) December 20, 2022