Van Gaal prova a baciare Depay sulla bocca: la reazione del calciatore

L’Olanda può essere considerata una possibile outsider verso la vittoria del Mondiale in Qatar, gli Orange sono stati protagonisti di un ottimo rendimento. La squadra continua ad allenarsi in vista della partita dei quarti di finale della competizione, di fronte l’Argentina. Continua lo show personale di Van Gaal, l’olandese si è dimostrato un tecnico di altissimo livello.

In conferenza è andato in scena un siparietto con l’attaccante Memphis Depay, capace di trascinare la squadra verso nuovi obiettivi. Tutto è iniziato da quanto accaduto dal ritiro dell’Argentina, Angel Di Maria ha il dente avvelenato nei confronti di Van Gaal: l’oggetto della discussione è il periodo trascorso al Manchester United.

“Di Maria mi ha chiamato il peggior manager che abbia mai avuto? È uno dei pochi giocatori con questa opinione”, ha risposto l’allenatore. Il Ct ha tirato in ballo Dapay: “mi dispiace davvero per questo e trovo triste che lo abbia detto. Anche Memphis ha dovuto fare i conti con questa situazione a Manchester, e ora ci baciamo sulla bocca”. L’attaccante è rimasto senza parole, poi è scoppiato a ridere. “quel bacio sulla bocca… ora lui non lo vuole, ma va bene così”, ha concluso Van Gaal.