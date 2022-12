United Cup, l’Italia chiude i conti contro il Brasile: ok Berrettini e Bronzetti

SportFair

Ultimi appuntamenti del 2022 anche per il mondo del tennis. L’Italia ottiene la prima vittoria alla United Cup, è stata Lucia Bronzetti a chiudere la pratica contro il Brasile. La romagnola ha avuto la meglio di in due set Laura Pigossi, numero 118 del mondo. La partita non è stata mai in discussione e si è conclusa con un nettissimo 6-0, 6-2.

Il punto del 2-1 era arrivato grazie a Matteo Berrettini. Ottima prova del romano, in ripresa dopo gli ultimi problemi fisici, superato in due set Monteiro. Partita solida dell’italiano che chiude i conti con il punteggio di 6-4, 7-6.

Nell’ultimo incontro sconfitta indolore per l’Italia nel doppio formato da Matteo Berrettini in coppia con Camilla Rosatello contro la coppia formata da Stefani-Matos. Il primo set è a favore dei brasiliani, poi la grande reazione degli azzurri e il pareggio. Nel terzo e decisivo set sono ancora i brasiliani ad imporsi 4-10. L’Italia chiude 3-2 contro il Brasile.