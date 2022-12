United Cup, Italia-Brasile in parità: Trevisan ko, Musetti trionfante

SportFair

Anche se manca ancora qualche giorno al nuovo anno, la nuova stagione del tennis è già iniziata, con la United Cup, un torneo in sostituzione dell’ATP Cup.

I tennisti si trovano in Australia per questo primo torneo annuale. L’Italia affronta il Brasile e si trova al momento in parità.

A Brisbane Martina Trevisan, infatti, ha perso la sfida contro Haddad Maia: l’azzurra è stata sconfitta col punteggio di 6-2, 6-0 dopo un’ora e 19 minuti di gioco.

Ci ha pensato Musetti poi a riportare in parità la sfida: il tennista italiano ha sconfitto Meligeni Alves col punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 14 minuti di gioco.

La sfida proseguirà domani: con un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto.