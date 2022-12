Una delle ragazze del topless cerca casa a… Palermo

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono terminati da oltre 10 giorni. L’Argentina ha trionfato nella finalissima contro la Francia, battendo gli avversari ai calci di rigore e mandando in estasi tutto il popolo argentino.

Al termine della finalissima sono diventate famose due tifose argentine, che hanno celebrato il successo albiceleste in topless, al Lusail Stadium, rischiando il carcere.

Le due ragazze, Noe e Milu, hanno condiviso sui social i preparativi ed i festeggiamenti, mostrandosi senza veli, con solo della pittura a coprire i loro seni, dipinti con i colori dell’Argentina.

Diventate famose, le due tifose argentine hanno riscosso un enorme successo ed in tantissimi hanno iniziato a seguirle sui social, in attesa di nuovi risvolti. Noe e Milu hanno lasciato il Qatar senza problemi nonostante non abbiano rispettato le rigide regole degli impianti sportivi e adesso continuano a vivere la loro vita.

Milu cerca casa

Non è passata inosservata una Storia Instagram di una delle due ragazze del topless, Milu. La tifosa argentina ha pubblicato un annuncio col quale chiede aiuto per cercare casa.

“Cerco un appartamento in zona Palermo se ne sai qualcosa! Se è il proprietario diretto, meglio“, ha scritto Milu. I follower italiani sono andati in delirio per l’annuncio della sexy tifosa argentina, ma purtroppo resteranno delusi sapendo che la zona Palermo di cui parla Milu non è affatto la città siciliana.

A Buenos Aires, infatti, esiste un quartiere che si chiama proprio Palermo e probabilmente è a questa zona che si riferisce la ragazza del topless.