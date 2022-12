Una Fury(a) contro Chisora: The Gipsy King domina, l’arbitro interrompe il match

SportFair

Una Fury(a) sul ring. Tyson Fury si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, The Gipsy King ha dominato contro Dereck Chisora e la sfida non è stata mai in discussione. L’incontro è andato in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, Fury ha vinto per ko tecnico nei secondi finali del decimo round. L’arbitro è stato costretto ad interrompere la contesa, preoccupato per le condizioni dello sfidante.

Il pronostico della vigilia è stato confermato, Tyson Fury si è dimostrato in un momento di grazia. Il 34enne ha confermato l’agilità di gambe e messo in mostra i suoi colpi migliori. L’inglese ha messo subito le cose in chiaro nelle prime tre riprese con una serie di colpi pericolosi. Nel quinto round e nella sesta frazione ha confermato la superiorità con Chisora che non è stato in grado di reagire.

Chisora è stato bravo ad incassare i colpi ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca solo al decimo round. Tyson Fury si è confermato sul trono e dovrà decidere il futuro, nel 2023 disputerà l’incontro contro Oleksandr Usyk, Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO?

