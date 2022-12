La moglie, l’amante e una terza donna: triangolo amoroso al Mondiale

SportFair

Il Mondiale in Qatar entra sempre più nel vivo, sono in corso gli ottavi di finale della competizione. Le prime due squadre a qualificarsi per i quarti di finale sono state Olanda e Argentina, in particolar modo Messi e compagni sono seri candidati alla vittoria finale. Un’altra squadra che si è messa in grande mostra è il Brasile, nonostante l’ultima sconfitta contro il Camerun.

La squadra di Tite si prepara a scendere in campo contro la Corea del Sud con tutti i favori del pronostico. Nel frattempo un calciatore brasiliano è finito sulle prime pagine dei giornali di gossip per una questione fuori dal campo: si tratta di Antony.

Il calciatore del Manchester United avrebbe realizzato una tripletta, ma fuori dal campo. Il brasiliano è finito in un triangolo amoroso. Sposato per cinque anni e con un figlio, Antony avrebbe una relazione con la dj Gabi Cavallin, secondo le notizie riportate la donna in estate avrebbe perso un figlio proprio dal calciatore del Brasile.

Subito dopo il rapporto sarebbe naufragato e Antony avrebbe iniziato una relazione con l’impiegata di banca Ingrid Lana. Ora, però, secondo quanto riporta la rubrica brasiliana LeoDias, il calciatore si sarebbe riavvicinato alla dj Gabi, scatenando la reazione della nuova fiamma. Il triangolo non lo aveva considerato…