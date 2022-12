Il folle gesto di un tifoso di Messi: 3 terribili tatuaggi in volto

SportFair

L’Argentina ha vinto i Mondiali di calcio del Qatar 2022 e tutti i fan dell’Albiceleste sono andati in delirio. Durante i festeggiamenti per il trionfo de la Seleccion se ne sono viste di tutti i colori, tra topless allo stadio e donne che si sono spogliate completamente nude per le strade di Buenos Aires.

Ma non finisce qui. C’è anche chi ha deciso di incidersi sulla pelle la vittoria dell’Argentina, ma qualcuno se n’è presto pentito.

Un tifoso di Lionel Messi, infatti, ha ammesso di essersi pentito della sua decisione: si è tatuato il nome della Pulce sulla fronte.

Il gesto folle di Maicol Quinonez

L’influencer colombiano, Maicol Quinonez, ha condiviso il momento scioccante in cui si è fatto tatuare “Messi” a caratteri cubitali sulla testa in un post sui social media. Ora, solo due settimane dopo, l’influencer più noto come Mike Jambs afferma di odiare il tatuaggio.

Il bizzarro tattoo era un tributo al campione del Mondo Lionel Messi e Quinonez ha intitolato il suo post “Soddisfare la sfida. Ti amo @leomessi”. Il creatore digitale aveva anche tre stelle tatuate su una delle sue guance che rappresentano le vittorie della Coppa del Mondo dell’Argentina e D10 sull’altra – un gioco di parole con la parola spagnola per “Dio” e il famoso numero di maglia del calciatore.

Quinonez ha collezionato oltre 143.000 follower su Instagram, molti dei quali hanno preso in giro l’influencer per il suo tatuaggio.

Inizialmente, ha difeso la sua decisione di farsi il tatuaggio, dicendo ai suoi seguaci: “Non sto facendo del male a nessuno, non sto facendo nulla di illegale”. Ma ora ha ammesso che vorrebbe poter tornare indietro nel tempo, dicendo: “mi dispiace di aver fatto il tatuaggio perché invece di portarmi cose positive, mi ha portato a molte cose negative, sia personalmente che per la mia famiglia. Non pensavo di dirlo così presto. Ne ero molto orgoglioso [di questo] i primi giorni, ma me ne pento. Dicono solo che non sono un esempio positivo per la società.. Stai attento con le tue parole. Non sai il danno che puoi fare a qualcuno a causa dei social media. Non sai come puoi distruggere la tua vita“, ha dichiarato.