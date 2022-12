Tifoso bagna Cristiano Ronaldo in panchina: espulso dallo stadio

Giornata amara per Cristiano Ronaldo, quella di ieri ai Mondiali del Qatar 2022. Il calciatore portoghese e la sua Nazionale sono stati eliminati dalla rassegna iridata.

Prima che CR7 entrasse in campo durante la sfida persa col Marocco, si è registrato un episodio insolito all’Al Thumama. Un tifoso è stato espulso dallo stadio per aver lanciato acqua al calciatore portoghese.

L’incidente è avvenuto prima della sostituzione di Ronaldo, alla ripresa dell’incontro dopo l’intervallo. Le foto mostrano un tifoso che sembra gettare acqua in direzione dell’ex giocatore del Manchester United da una bottiglia di plastica.

L’uomo sembra quindi confrontarsi con altri tifosi che erano seduti accanto a lui sugli spalti. È poi emerso un video che mostra il tifoso trattenuto dal personale di sicurezza. È stato affermato che è stato poi scortato fuori dallo stadio in seguito all’incidente.

🚨 A fan threw water at Cristiano Ronaldo and was thrown out of the stadium. pic.twitter.com/Es3P2Fq8S7

