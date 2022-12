Un tifoso del Brasile fa l’occhiolino: la reazione della fidanzata | VIDEO

E’ sempre più alta l’attesa in vista delle semifinali del Mondiale in Qatar, la competizione è entrata nella fase decisiva. La competizione ha scatenato tanti motivi di discussione, ma anche episodi divertenti che sono diventati virali sul web. Le gare dei quarti di finale hanno fornito tantissime indicazioni e risultati anche a sorpresa. Eliminazione clamorosa del Brasile contro la Croazia, la gara si è conclusa ai calci di rigore.

Successo dal dischetto anche per l’Argentina contro l’Olanda, un’altra grande sorpresa è stata l’impresa del Marocco contro il Portogallo. Infine il successo della Francia contro l’Inghilterra. Anche sugli spalti si sono verificati alcuni episodi che hanno scatenato momenti di discussione. Un VIDEO è diventato virale sul web e ha raggiunto un numero di visualizzazioni altissimo, oltre 10 milioni. Il riferimento è alla partita tra Brasile e Croazia.

Una scena sugli spalti non è passata inosservata, tutti i riflettori sono su una coppia di fidanzati. Le immagini hanno mostrato l’uomo reggere il cellulare alla fidanzata, per permettere alla compagna di truccarsi. Tutto normale, poi il colpo di scena. Lui ad un certo punto fa l’occhiolino a qualcuno, o forse qualcuna. La fidanzata alza la testa e ‘polverizza’ con lo sguardo il fidanzato.

I social si sono scatenati e hanno messo in evidenza i “superpoteri’ della ragazza. “Ma come ha fatto a notare il gesto del fidanzato?”, si domanda il web.

