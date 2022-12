Mondiali Qatar, cosa dice l’Inno dell’Argentina? Testo e traduzione

SportFair

E’ tutto pronto in Qatar per il gran finale dei Mondiali di calcio 2022. Argentina e Francia si sfideranno per il titolo di campione del mondo in un match che promette scintille.

Prima del fischio d’inizio, come sempre, allo stadio risuoneranno gli inni nazioniali delle due squadre. Amatissimo e cantato con passione è quello dell’Argentina, l’Himno National Argentino.

Una canzone che risale all’Ottocento, composto da Victor Lopez y Planes con un testo patriottico, che parla di indipendenza e libertà.

Il testo dell’Inno Argentino

Oíd, mortales, el grito sagrado:

«¡Libertad, libertad, libertad!»

Oíd el ruido de rotas cadenas,

ved en trono a la noble igualdad.

Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sur

y los libres del mundo responden:

«Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Al gran pueblo argentino, ¡salud!»

Y los libres del mundo responden:

«Al gran pueblo argentino, ¡salud!»

Sean eternos los laureles

que supimos conseguir,

que supimos conseguir,

coronados de gloria vivamos

¡o juremos con gloria morir!,

¡o juremos con gloria morir!,

¡o juremos con gloria morir!



La traduzione in italiano

Udite, mortali, il grido sacro:

«Libertà, libertà, libertà!».

Udite il rumore delle catene spezzate,

guardate sul trono la nobile uguaglianza.

Già il loro trono degnissimo aprirono

le Province Unite del Sud.

e i liberi del mondo rispondono:

«Al gran popolo argentino, salve!

Al gran popolo argentino, salve!»

E i liberi del mondo rispondono:

«Al gran popolo argentino, salve!»

Siano eterni gli allori

che riuscimmo a conquistar.

Che riuscimmo a conquistar.

Coronati di gloria viviamo,

o giuriamo con gloria morir!

O giuriamo con gloria morir,

o giuriamo con gloria morir!