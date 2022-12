Mondiali in Qatar, svelate le cause della morte del giornalista Wahl

SportFair

Sono state svelate le cause della morte di Grant Wahl, giornalista sportivo americano deceduto a 49 anni durante la partita del Mondiale in Qatar tra Argentina e Olanda. Il fratello aveva alimentato i dubbi sulla morte dell’uomo, gli ultimi aggiornamenti sono arrivati dalla moglie di Wahl. I dettagli sono stati svelati alla Cbs da Céline Gounder, specialista in malattie infettive ed epidemiologa presso la New York University.

E’ stato comunicato l’esito dell’autopsia. “l’autopsia è stata eseguita dall’ufficio del medico legale di New York City. Grant è morto per la rottura di un aneurisma dell’aorta ascendente a crescita lenta e non rilevato, con annesso emopericardio. La pressione al torace che ha sperimentato poco prima della sua morte potrebbe aver rappresentato i sintomi iniziali”.

“Nessun massaggio cardiaco o shock lo avrebbe salvato. La sua morte non è stata correlata al Covid. La sua morte non è stata correlata allo stato di vaccinazione. Non c’è stato niente di malvagio nella sua morte”.

L’esito dell’autopsia chiude definitivamente le polemiche e i sospetti che avevano circondato la morte del giornalista. Il suo impegno per i diritti LGBTQ+ e la battaglia per le condizioni dei lavoratori migranti aveva sviluppato teorie complottiste sulla causa della morte.

Il fratello Eric aveva comunicato di “essere gay ed essere la ragione per cui Grant ha indossato la maglietta arcobaleno ai Mondiali. Mio fratello era sano. Mi ha detto di aver ricevuto minacce di morte. Non credo che mio fratello sia appena morto. Credo sia stato ucciso”.

Poi il passo indietro: “mi pento del video, ero sotto shock e avevo informazioni limitate”. Grant Wahl è morto per causa naturali.