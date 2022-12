Suzy Cortez nuda per l’Argentina! Il body painting è bollente | FOTO

SportFair

Miss Bum Bum ha fatto parlare di sè nei giorni scorsi per gli sfottò ad Ivana Knoll dopo l’eliminazione della Croazia per mano dell’Argentina in seminfinale ai Mondiali di calcio del Qatar 2022.

Suzy Cortez, questo il suo nome, aveva poi anche manifestato tutto il suo amore per Leo Messi e per l’Argentina, nonostante sia di Nazionalità brasiliana, promettendo anche di tatuarsi nelle parti intime in caso di vittoria dell’Albiceleste.

Nella giornata di ieri Suzy ha condiviso sui social una serie di scatti sexy per supportare la sua Argentina e dopo la vittoria della squadra di Leo Messi ha condiviso sui social anche un bollente body painting.

Miss Bum Bum si è mostrata nuda, con seno e parti intime semplicemente ricoperte di pittura, a rappresentare la bandiera dell’Argentina.

“Seguo la carriera di @leomessi dall’inizio quando vivevo a Barcellona e oggi il titolo di Coppa del Mondo ha appena coronato la carriera del miglior giocatore della storia“, ha scritto su Instagram.

Si attendono adesso aggiornamenti sul suo nuovo tatuaggio dedicato a Messi e all’Argentina. Nelle foto sui social è possibile vedere come la Cortez abbia già il volto della Pulce tatuato nel basso ventre.