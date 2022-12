Storica svolta al Tour de France: l’edizione 2024 non terminerà a Parigi

SportFair

Le edizioni 2023 delle Grandi Corse a tappe sono state svelate recentemente ma già si guarda ad un futuro più lontano. La Gazzetta dello Sport ha infatti annunciato ieri una svolta storica al Tour de France, in programma per il 2024.

La conferma è arrivata questa mattina: “dopo 110 edizioni concluse vicino o a Parigi, il Tour de France terminerà per la prima volta lontano dalla capitale nel 2024 con la tappa 21 a Nizza il 21 luglio“, si legge sul profilo Twitter del Tour.

Una decisione presa per non interferire con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un’edizione 2024 che potrebbe essere storica non solo per l’arrivo definitivo a Nizza, ma per la sua partenza. In assenza di conferme ufficiali, sarà la città italiana di Firenze a dare il via al Tour de France 2024. In questo modo, il Tour concatena tre grandi uscite consecutive fuori dalla Francia dopo il grande inizio di Copenaghen nel 2022 e il grande inizio a Bilbao per l’edizione 2023. Un Tour 2024 che promette tante novità ma con la premessa di garantire grande spettacolo sulle strade nella battaglia tra i grandi del gruppo.