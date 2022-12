La stampa francese attacca l’arbitro: “il gol di Messi è irregolare”

SportFair

L’Argentina è campione del Mondo per la terza volta nella sua storia. Si è concluso anche il Mondiale in Qatar, è stata una competizione bellissima e di altissimo livello dal punto di vista tecnico. Delusione in casa Francia per la sconfitta ai calci di rigore, la stampa francese non ha risparmiato le critiche nei confronti dell’arbitro.

Avvio strepitoso dell’Argentina, Messi non sbaglia dal dischetto e Di Maria sigla il raddoppio in contropiede. La squadra di Scaloni sembra in grado di controllare, poi la rimonta nel finale. L’uomo in più è ancora Mbappé. Si va ai supplementari e l’Argentina sigla il nuovo vantaggio con Leo Messi, infine un altro calcio di rigore trasformato dal solito Mbappé.

Si va ai calci di rigore, sbagliano Coman e Tchouameni. Il penalty della vittoria è quello di Montiel. Al fischio finale si è scatenata la festa dell’Argentina, delusione in casa Francia. La reazione della stampa francese è stata furiosa, nel mirino è finito l’arbitraggio del polacco Szymon Marciniak.

Il gol di Messi del 3-2

La lente d’ingrandimento de ‘L’Equipe” è sul secondo gol di Leo Messi, la marcatura del 3-2. Secondo quanto riportato il gol era da annullare perché, già prima del tiro di Leo Messi, alcuni calciatori della panchina argentina erano entrati in campo per festeggiare. Un comportamento irregolare secondo la stampa francese.