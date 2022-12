SportFair

La terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne 2022 si chiude con un’altra medaglia per l’Italia. Gli azzurri della staffetta 4×50 stile libero maschile si mettono al collo uno splendido argento.

Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo hanno chiuso la gara col tempo di 1.23.48, al secondo posto, a soli 4 centesimi dai padroni di casa dell’Australia e davanti all’Olanda.

Gli azzurri sono stati per gran tempo della gara davanti a tutti, ma sul finale l’Australia è riuscita a mettere la mano davanti all’Italia, conquistando il titolo iridato.

Le parole degli azzurri

“Gran peccato, si gioca tutto sui centesimi, siamo stati bravi, abbiamo difeso al meglio il nostro titolo“, ha affermato Miressi ai microfoni Rai subito dopo la gara.

“Non ho visto il mio parziale, ma è stata una staffetta molto bella, è buono dai, l’Australia aveva una staffetta molto forte, noi abbiamo fatto il nostro e ci siamo fatti valere“, ha aggiunto Deplano.

“Un pizzico di rabbia, si, purtroppo l’australia oggi ha vinto, io ho nuotato un po’ lento, ma non lo so, comunque è una edaglia momndiale, ovviamente 4 centesimi sono pochi, ma in una 4×50 accade anche questo, ma ci possiamo ritenere soddisfatti” ha affermato Ceccon.

“Ormai la chiudo sempre io, ho dato tutto, mi sarebbe piaciuto mettere la mano davanti agli austrliani a casa loro, ma è andata così“, ha concluso Manuel Frigo.