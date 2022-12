SportFair

Prima giornata emozionante per l’Italia del nuoto ai Mondiali in vasca corta iniziati oggi a Melbourne. Dopo il fantastica gara di Gregorio Paltrinieri, che ha regalato agli azzurri il primo oro di questa rassegna iridata, vincendo la gara dei 1500 stile libero maschili, è arrivata un’altra pazzesca vittoria.

I ragazzi della staffetta 4×100 sl hanno stracciato gli avversari, conquistando un fantastico oro, con record Mondiale. Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon hanno chiuso la loro gara davanti a tutti, col tempo di 3.02.75, regalando all’Italia un successo che mancava da Shanghai 2006.

L’Italia, che porta a casa un fantastico record Mondiale, si è lasciata alle spalle Australia e Stati Uniti.

Le parole degli azzurri

“Pensavo di fare decisamente meglio di stamattna, ma quello che avevamo intenzione di fare lo abbiamo fatto“, ha esordito Conte Bonin ai microfoni Rai.

“Bene è il mio secondo record del mondo, sono contento, mancava il quarto, senza Lorenzo Zazzeri che probabilmente ci sta guardando, abbiamo trovato uan matricola che ha dato un ottimo contributo a questa fantastica staffetta“, ha aggiunto Ceccon.

“Sono contento, abbiamo fatto tutti e quattro un ottimo lavoro, non ho gareggiato bene secondo me, ma lasciamo stare“, ha affermato poi Miressi.

“Sono molto contento, anche perchè non so se si sente, la voce con questo tempo è andata via, sono un po’ ammalato da quando sono arrivato qui, sapevo che potevo andare forte, sono arrivato senza fiatone e con tante energie e sapevo che potevo fare bene“, ha concluso Deplano