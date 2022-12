Sofia Martinez Mateos, la giornalista che ha imbarazzato Messi | FOTO

SportFair

Leo Messi continua a trascinare l’Argentina, il calciatore del Psg è in una condizione fisica e mentale di altissimo livello. L’Albiceleste vola in semifinale al Mondiale in Qatar, la squadra di Scaloni è reduce da una grande prestazione nella sfida contro la Croazia, la partita si è conclusa sul netto risultato di 3-0.

L’Argentina passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato proprio da Leo Messi, poi il raddoppio su azione personale di Julian Alvarez. E’ ancora il calciatore del Manchester City a chiudere definitivamente i conti.

Il discorso della giornalista Sofia Martinez e la reazione di Leo Messi

Al termine della partita è andato in scena un siparietto, i protagonisti sono stati Messi e una giornalista. “Indipendentemente dai risultati c’è qualcosa che nessuno può toglierti: il fatto che sei un tutt’uno con gli argentini, con ognuno di loro. Sono seria, falsa o vera non c’è ragazzo che non abbia la maglia della tua squadra. Hai lasciato il segno nella vita di tutti e questo per me va oltre la vittoria di qualsiasi Coppa del Mondo.

Nessuno può togliertelo e questa è la mia gratitudine, per tutta la felicità che porti a molte persone. Spero seriamente che tu accolga queste parole nel tuo cuore, perché credo davvero che sia più importante che vincere una Coppa del Mondo e ce l’hai già. Quindi grazie, capitano”, le parole della giornalista Sofia Martinez.

L’attaccante è rimasto spiazzato e si è mostrato visibilmente imbarazzato, quasi commosso.