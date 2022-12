Federica Nargi presenta Sobea: per una bellezza autentica ed essenziale

SportFair

Federica Nargi presenta SOBEA, il suo brand di make-up dedicato ad una bellezza autentica ed essenziale. La passione per la cura di se stesse e il valore della femminilità sono i pilastri su cui nasce questa nuova realtà della beauty industry italiana. La mission del brand è consentire l’espressione delle proprie potenzialità senza limiti, in modo naturale, pratico e con tanta semplicità. Un progetto intimo e appassionato, che porta nel nome ciò che Federica ha di più caro al mondo, le figlie Sofia e Beatrice.

I prodotti, creati nel rispetto della natura e dell’ambiente, sono pensati per consentire un trucco completo in ogni occasione e, grazie alla sapiente scelta cromatica, consentono di giocare con fantasia, empatia e classe. L’ispirazione è il Mediterraneo, geografia del cuore di Federica. Terra, sabbia, rocce vulcaniche, il rosa delle primavere e le trasparenze.

Quattro nuovi campioni che aggiungono qualità e versatilità nel mercato della cosmesi:

Palette UNICA

Palette multiuso che unisce semplicità e naturalezza. Versatile nell’utilizzo per viso, sopracciglia e occhi, presenta scelte cromatiche che riportano ai colori della terra, rendendo il risultato finale estremamente naturale. Le texture sono declinate in toni e colorazioni differenti, per un make-up dall’effetto più o meno intenso, a seconda del mix di colori. Un mix tra polveri satinate e illuminanti consente un effetto glow e una pelle immediatamente luminosa, quanto l’utilizzo di combinazioni colori materici donano un effetto opaco, più classico. Ogni soluzione, facilmente applicabile con l’aiuto di un pennello, è perfetta per creare un trucco viso a lunga tenuta.

Rossetto INFINITO

Rossetto dalla texture cremosa e dal finish matte delicatamente luminoso. Contiene acido ialuronico e squalano ad azione idratante. Il rossetto è prodotto in tre colorazioni molto naturali, dal nude look ad un rosato più intenso.

Matita MAGICA

Matita labbra dalla texture cremosa e a lunga durata. Contiene vitamina E, gamma orizanolo ad azione antiossidante ed un’elevatissima percentuale di olio di cocco ad azione emolliente. Proposta in tre colorazioni, abbinate ai rossetti.

Mascara ICONICO

Mascara dalla texture cremosa e dall’effetto volumizzante panoramico. Il punto di forza è lo speciale applicatore conico dalle fibre morbide che permette di separare e incurvare le ciglia, raggiungendo anche quelle più corte, per un risultato 3 in 1. Contiene un attivo che aiuta le ciglia ad apparire più lunghe, folte e forti.

Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati.

SOBEA è presente su www.sobeacosmetics.com

Prezzi:

Palette UNICA Euro 45,00

Rossetto INFINITO Euro 19,00

Matita MAGICA Euro 16,00

Mascara ICONICO Euro 21,00