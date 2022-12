Simona Quadarella salta i Mondiali di nuoto in vasca corta: l’annuncio

SportFair

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di nuovo in vasca corta, in programma dal 13 al 18 in Australia, a Melbourne, l’Italia perde pezzi fondamentali. Simona Quadarella ha infatti annunciato oggi il suo forfait. Una gastroenterite e della febbre fermano la campionessa azzurre delle lunghe distanze.

L’annuncio di Simona Quadarella

“Ciao a tutti! In questo momento sarei dovuta essere sul mio volo per Melbourne. Purtroppo a poche ore dalla partenza ho auto un’improvvisa gastroenterite con qualche linea di febbre… niente di troppo grave ma che ahimè non i ha permesso di affrontare un viaggio lungo ed impegnativo come quello per l’Australia. Insieme al mio staff tecnico e medico abbiamo deciso di non partire e non partecipare a questi mondiali di vasca corta. Peccato perchè mi sono allenata davvero bene ed ero molto fiduciosa. E’ stato un brutto colpo, non manco una nazionale dal 2017 e pur essendo sempre un po’ penalizzata in vasca corta questa è comunque una mannifestaione che finora mi ha regalato grandi emozioni. Adesso la mia priorità è rimettermi al 100% e tornare in piscina ad allenarmi per i mondili di vasca lunga che erano e rimangono l’obiettivo della stagione”, queste le parole di Simona Quadarella sui social.