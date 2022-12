La trasformazione sexy di Bradley Wiggins: fan in delirio

SportFair

Sir Bradley Wiggins ha sorpreso tutti nella sua recente partecipazione allo speciale natalizio di The Chase. Il leggendario ciclista, famoso oltre che per i suoi traguardi sportivi anche per le sue grosse basette, ha deciso di cambiare look, mandando tutti i fan in tilt.

Wiggins, infatti, ha effettuato una trasformazione sexy: apparso in tv ha sfoggiato un nuovo stile, senza basette, nuovo e raffinato. Tantissimi i fan che hanno speso splendide parole per lui, definendolo sexy.

“Wiggins si è trasformato in una bomba!!“, ha commentato un fan. “Guardando The Chase e il mio cervello non riesce proprio a calcolare che quello è Bradley Wiggins????“, ha aggiunto un altro.