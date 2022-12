Giocatrice di poker mostra il seno: tutto finto? La verità di Sashimi

SportFair

E’ diventato virale nei giorni scorsi il video di Sashimi, giocatrice di poker, famosa per i suoi explot su Youtube, che la scorsa settimana ha preso parte ad un evento streaming chiamato “Max Pain Monday”. La ragazza ha diverse volte mostrato il suo seno, con la camicetta che cedeva, facendo uscire allo scoperto un capezzolo, durante la partita, accanto ai suoi avversari, distraendoli.

Solo dopo si è scoperto che la donna indossava un busto finto e che tutto faceva parte di uno scherzo per distrarrei partecipanti alla partita. Ma Sashimi sembra aver smentito che fosse tutto finto.

Le scuse di Sashimi

Sashimi ha pubblicato poi sui suoi profili social delle scuse: “mi scuso per la scorsa settimana. Mi dispiace per il mio piccolo errore della scorsa settimana. È facile perdere il conto di quello che sta succedendo quando sei solo in giro. Prometto di stroncare quel comportamento sul nascere. E vi terrò tutti al corrente delle future scelte di guardaroba. Grazie. A proposito, non è falso“, ha dichiarato.

Una verità difficile da credere, poichè sui social sono tante le immagini nelle quali si intravede proprio uno stacco tra collo e volto, e tutto fa pensare ad un busto finto.