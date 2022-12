Eto’o aggredisce uno youtuber, poi le scuse: la lettera sui social

SportFair

Un brutto episodio si è verificato al termine del match degli ottavi di finale tra Brasile e Corea del Sud ai Mondiali del Qatar: Samuel Eto’o ha aggredito uno youtuber con spintoni e calci. L’ex Inter ha perso la testa, prima ha aggredito l’uomo, poi ha sferrato un calcio che ha mandato ‘Sadouni SM’ a terra.

Dopo il racconto dello youtuber, che ha spiegato quanto accaduto, è intervenuto anche Eto’o stesso, chiedendo pubblicamente scusa, con una lunga lettera sui social.

Le scuse di Eto’o

“Le mie più sentite scuse. Il 5 dicembre, dopo la partita Brasile-Corea del Sud, ho avuto un violento alterco con una persona che probabilmente era tifosa algerina. Voglio scusarmi per aver perso la pazienza e aver reagito in un modo che non corrisponde alla mia personalità. Chiedo scusa al pubblico per questo spiacevole incidente.

Mi impegno a continuare a resistere alle continue provocazioni e alle vessazioni quotidiane di alcuni sostenitori algerini. Infatti, dalla partita Camerun-Algeria del 29 marzo a Blida, sono stato oggetto di insulti e accuse di imbroglio senza alcuna prova. Durante questa Coppa del Mondo, i tifosi camerunesi sono stati vessati e vessati dagli algerini per lo stesso motivo. Vorrei ricordare che lo scenario della sconfitta dell’Algeria è stato crudele, ma perfettamente in linea con le regole e l’etica del nostro sport. Tutti i ricorsi presentati dalla Federcalcio algerina dinanzi ai tribunali competenti sono stati respinti. Faccio quindi appello alle autorità algerine e alla Federazione algerina affinché si assumano le proprie responsabilità e pongano fine a questo clima malsano prima che si verifichi una tragedia più grave. Ai tifosi dei Fennec auguro di ritrovare la serenità e di superare la delusione per una perdita dolorosa, ormai superata“, queste le parole dell’ex calciatore sui social.