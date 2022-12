Scoppia la festa a Tokyo: è delirio per l’impresa del Giappone al Mondiale

SportFair

E’ delirio a Tokyo per la qualificazione del Giappone agli Ottavi del Mondiale in Qatar. Grande impresa della squadra di Moriyasu, la gara contro la Spagna si è conclusa sul risultato di 2-1. Partenza sprint della compagine di Luis Enrique che passa in vantaggio con un colpo di testa di Morata.

Nel secondo tempo la partita svolta e il Giappone trova due reti, prima il pareggio con Doan e poi il vantaggio con Tanaka. Proprio il gol del 2-1 ha scatenato le polemiche, dal replay il pallone sembra uscito completamente fuori. Non è dello stesso parere il Var che convalida il gol. Finisce 2-1, il Giappone chiude primo, la Spagna è seconda. Al termine della partita si è scatenata la festa a Tokyo, il successo ha acceso gli animi dei tifosi che sono scesi in strada per festeggiare il grandissimo risultato.