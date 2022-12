Sara Franceschi in lacrime, vince l’argento ai Mondiali nei 400 misti donne

SportFair

Non si ferma la corsa dell’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta. La giornata si è aperta con il botto per i colori azzurri: prima l’oro e il record del mondo nella 4×50 mista uomini, poi l’oro di Gregorio Paltrinieri nella gara degli 800 stile libero uomini.

Grandi soddisfazioni per l’Italia anche nei 400 misti donna. E’ argento per Sara Franceschi, grande impresa dell’azzurra e miglioramento con 4’28″58, vince la statunitense Flickinger con 4’26″51, argento e lacrime per Sara Franceschi con il nuovo personale di 4’28″58, bronzo per la giapponese Kobori con 4’29″03. Ilaria Cusinato chiude settima con 4’32″68.

“Sono davvero soddisfatta, non so nemmeno come ho fatto, è un sogno questo argento. E’ tutto bellissimo, ora mi ci vorrà qualche giorno per capire cosa è successo”, il commento ‘a caldo’ sdi Sara Franceschi ai microfoni di RaiSport.

Poi il turno di Alberto Razzetti nella 400 misti uomini, l’azzurro non è riuscito a chiudere con una medaglia. Oro per Seto con 3’45″55, argento per C. Foster e bronzo Sates, quarto posto per Razzetti.