Due italiani sul podio dei 50 rana: Fink beffa Martinenghi per 4 centesimi

L’ultima giornata dei Mondiali di nuovo in vasca corta regala due medaglie in una sola gara per l’Italia. Nicolò Martinenghi e Cerasuolo salgono sul podio dei 50 metri rana a Melbourne.

Martinenghi, primo dopo i primi 25 metri, è stato beffato dallo statunitense Fink, primo per soli 4 centesimi. Argento un po’ amaro per Martinenghi, che precede il suo connazionale Cerasuolo.

Le parole degli azzurri

“Non posso negare che c’è un po’ di rammarico, bisogna lavorarci, non è un problema adesso. Probabilmente saprò sfruttare molto questo rammarico nella staffetta che ho tra poco. E’ stata una bellissima gara, molto vicino al miglior tempo, sono contento dai, porto a casa il risultato“, ha dichiarato Martinenghi ai microfoni Rai.

“Ho fatto una gara quasi come ieri, sono contento, buono per la medaglia, sono felice, sono contento così, chiudiamo bene, volevo ringraziare la squdara e tutti coloro che mi stanno vicino, questa medaglia la voglio dedicare al mio allenatore che è come un secondo padre“, ha aggiunto Cerasuolo.