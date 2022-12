Il ricordo di Mihajlovic: il presidente Lotito in lacrime | VIDEO

SportFair

Lacrime e grande emozione per Sinisa Mihajlovic. E’ morto all’età di 53 anni l’ex allenatore del Bologna, lottava da tempo contro la leucemia. A Roma è aperta al pubblico, alla Sala Protomoteca, la Camera Ardente.

In tantissimi hanno voluto rendere omaggio all’ex tecnico serbo, da Spalletti a Montella, ma anche semplici tifosi. Sul feretro di Sinisa tantissime sciarpe delle varie squadre della Serie A, ma anche la maglia della Lazio con l’11, portata personalmente da Lotito.

Il presidente biancoceleste è scoppiato a piangere. “Il ricordo che ho è di un grande amico, di un grande uomo e di un grande padre – ha detto in lacrime all’uscita dal Campidoglio – Ho sempre avuto un rapporto di amicizia con la famiglia e con lui in particolare. È una persona che deve rappresentare un esempio come professionista e come uomo. Ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante. Per noi è un esempio di dignità e di forza. Non ha mai fatto trapelare nulla, ha sempre avuto il sorriso. Questo dimostra che è un grande uomo”.