Il retroscena di gossip: “Georgina Rodriguez e la relazione con un ex tronista”

Cristiano Ronaldo è reduce dalla delusione del Mondiale in Qatar, la compagna Georgina Rodriguez è sempre molto chiacchierata dai giornali all’estero. Non è un periodo facile per Cr7, reduce dalla brutta eliminazione nella sfida dei quarti di finale contro il Marocco.

Il calciatore ex Juventus è reduce dalla rescissione del contratto con il Manchester United, il rapporto con i Red Devils non è mai decollato. L’intervista contro il club ha fatto infuriare i Red Devils, le parti hanno raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto.

Cristiano Ronaldo è alla ricerca di una nuova squadra in Europa, ma al momento non sono arrivate offerte considerate all’altezza. Cr7 potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, oppure in MLS. La delusione per l’eliminazione al Mondiale in Qatar è ancora fortissima, il calciatore è scoppiato in lacrime dopo la brutta prestazione contro il Marocco. Si sono registrate tante polemiche, Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina nelle ultime due partite.

Si è registrata anche la furia di Georgina Rodriguez, la compagna del calciatore non ha risparmiato nessuno. Nel mirino è finito il Ct Fernando Santos, accusato per la formazione iniziale nella sfida contro il Marocco. Nel frattempo la modella è finita sulle pagine dei giornali esteri per una vicenda di gossip, legata al passato, prima della conoscenza con Ronaldo.

La voce su Georgina Rodriguez

Secondo le rivelazioni riportate dalla trasmissione spagnola di gossip “Fiesta” di Telecinco, Georgina Rodriguez avrebbe avuto una relazione con un altro personaggio legato alla televisione. La giornalista di gossip Amor Romeira ha riportato la notizia di una relazione del passato della modella.

Si tratta di un tronista, Alberto Santana, celebre in Spagna, soprattutto per l’edizione iberica di Temptation Island. La notizia è stata ripresa anche dal Mundo Deportivo.