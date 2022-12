Festa del calcio a Reggio Calabria per Reggina-Inter: l’amichevole dei fratelli Inzaghi

SportFair

Il Granillo continua a regalare grande spettacolo, allo stadio presente il pubblico delle grandi occasioni, sono 15.525 i presenti. E’ andata in scena la partita amichevole tra Reggina e Inter, le due squadre continuano la preparazione in vista della ripresa dei rispettivi campionati. I nerazzurri occupano la quinta posizione in classifica e il risultato non è assolutamente all’altezza. Il distacco dalla vetta, occupata dal Napoli, è già di 11 punti. L’obiettivo principale è quello di rientrare in corsa almeno per la qualificazione in Champions League.

La Reggina disputa il campionato di Serie B ed è allenato da un altro Inzaghi, il fratello Filippo. Gli amaranto sono stati protagonisti di una prima parte di stagione di altissimo livello, occupano la seconda posizione. La squadra è formata dal giusto mix di calciatori, giovani come Fabbian ed esperti come Menez.

La partita ha fornito alcune indicazioni, 0-2 il risultato finale. La gara ha regalato tanti motivi di interesse, principalmente il confronto in panchina tra i fratelli Inzaghi. Il gol dello 0-1 è stato siglato da Dzeko, il bosniaco è stato il migliore in campo. Passano pochi minuti e Lukaku firma il definitivo 0-2.

Il confronto tra i fratelli Inzaghi

La partita tra Reggina e Inter ha regalato anche il derby in famiglia tra i fratelli Inzaghi, Simone contro Filippo. Da calciatori si sono affrontati molte volte, ma solo in 8 occasioni sono scesi entrambi in campo. La prima risale alla stagione 1998/99, Simone indossava la maglia del Piacenza mentre Pippo quella della Juventus. L’anno successivo l’esordio di Simone con la maglia della Lazio, un pareggio e una vittoria per l’attuale allenatore dell’Inter.

Nel 2000/01 il confronto è finito in pareggio. Poi Filippo Inzaghi è passato al Milan ed è riuscito sempre a battere il fratello, tranne una volta in una semifinale di Coppa Italia del 2004. I precedenti da allenatore sono 3: Bologna-Lazio 0-2 del 26 dicembre 2018, Benevento-Lazio 1-1 e Lazio-Benevento 5-3 della stagione 2020-2021. In partite ufficiali, dunque, il bilancio è a favore di Simone Inzaghi con due vittorie e un pareggio. Filippo è ancora alla ricerca della prima gioia.

La carriera da allenatore di Filippo Inzaghi

La carriera da allenatore di Filippo Inzaghi è iniziata dagli allievi del Milan, poi la Primavera dei rossoneri. Nel 2014 viene promosso come allenatore della prima squadra dei rossoneri, chiude la stagione al decimo posto e a giugno viene esonerato. Nel 2016 viene scelto come allenatore del Venezia in Lega Pro, ottiene la promozione in Serie B. Nell’anno successivo si ferma ai playoff.

Nel 2018 diventa il nuovo allenatore del Bologna, in Serie A. Viene esonerato dal club rossoblu nel mese di gennaio. Nel 2019 viene nominato nuovo allenatore del Benevento. La stagione in Serie B è dei record e si conclude con la promozione. In massima categoria la squadra crolla nel girone di ritorno e retrocede. Nel 2021 l’esperienza di alti e bassi al Brescia, infine la Reggina.

La carriera di Simone Inzaghi

La carriera da allenatore di Simone Inzaghi è iniziata dalla Lazio, dopo l’esperienza anche da calciatore. Prima le giovanili, poi la Primavera e infine la prima squadra. E’ sempre stato autore di stagioni di ottimo livello ed è diventato ancora di più un idolo della tifoseria.

Il rapporto ha raggiunto i minimi storici dopo il suo passaggio all’Inter. La prima stagione è comunque positiva e il campionato di Serie A si conclude con il secondo posto, alle spalle del Milan campione d’Italia.