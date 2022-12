Il regalo considerato ‘pornografico’: l’attacco a Ronaldo e Georgina

SportFair

Sono giorni di relax per Cristiano Ronaldo, il calciatore è alla ricerca di una nuova squadra dopo la rescissione del contratto con il Manchester United. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il portoghese, dai rapporti difficili con il club inglese al deludente percorso al Mondiale in Qatar. Continuano i contatti con l’Al Nassr per il trasferimento record. L’offerta è clamorosa: 200 milioni per due anni e mezzo e poi un ruolo da ambasciatore dell’Arabia Saudita per i Mondiali 2030.

Il portoghese è finito sulle prime pagine dei giornali per due questioni personali. Il primo motivo riguarda il regalo della compagna Georgina Rodriguez per Natale: una Rolls Royce da 345 milioni di euro. La spesa è stata considerata eccessiva considerando il periodo di difficoltà generale nel mondo. In più la coppia è alla ricerca di un maggiordomo per la nuova villa, lo stipendio garantito è di 6000 euro al mese.

Le reazioni al regalo di Natale

Il regalo di Natale ha provocato qualche reazione. Ad esempio, Miguel Ángel Revilla ha commentato con parole molto dure. “L’ho trovato pornografico”, dice il presidente della Cantabria a Más vale tarde, de laSexta.