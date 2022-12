Il regalo extra-lusso di Georgina a Cristiano Ronaldo: 345mila euro!

SportFair

Cristiano Ronaldo è alla ricerca di una nuova squadra da gennaio, continuano i contatti con l’Al Nassr e l’accordo è molto vicino. Sul piatto è stata messa una cifra da capogiro: 200 milioni a stagione per il suo periodo da calciatore, cifra destinata ad aumentare nel periodo da ambasciatore. Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare l’Europa e i campionati di primo livello e si prepara per una nuova esperienza.

L’accordo non prevede soltanto l’intesa per il ruolo di calciatore, ma anche un progetto per il futuro come ambasciatore dell’Arabia Saudita, fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del Paese ai Mondiali del 2030.

Il regalo di Georgina Rodriguez

Qualche giorno di relax per Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese è reduce dal deludente percorso al Mondiale in Qatar. Il Portogallo si è fermato ai quarti di finale dalla sorpresa Marocco. La modella Georgina Rodriguez non ha badato a spese nel giorno di Natale e il regalo a Cr7 è stato lussuoso.

L’attaccante ha pubblicato sul profilo Instagram la foto di una magnifica Rolls Royce, circondata da un nastro rosso e ringraziando la compagna per il gesto. Si tratta più precisamente del modello Dawn decappottabile e il prezzo è incredibile: circa 345mila euro!