Quanti soldi ha guadagnato Tyson Fury? Il montepremi è milionario

Grandissimo risultato per Tyson Fury, The Gipsy King ha dominato contro Dereck Chisora e si è laureato campione del Mondo WBC dei pesi massimi. L’incontro non è stato mai in discussione, l’inglese si è dimostrato nettamente superiore già dalle prime fasi dell’incontro.

Chisora è stato bravo ad incassare i colpi ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca solo al decimo round. L’arbitro è stato costretto ad interrompere il match, preoccupato per per le condizioni dello sfidante.

Quanti soldi ha guadagnato Tyson Fury?

Il montepremi per Tyson Fury è milionario. Tyson Fury si è garantito una borsa di 15 milioni di sterline (circa 17,5 milioni di euro), già prima di salire sul ring. In più il 70% dei proventi dalle pay per view. Il guadagno stimato è di circa 50 milioni di sterline, pari a 58,3 milioni di euro. Dereck Chisora si dovrà ‘accontentare’ di un totale di circa 8 milioni di sterline, circa 9,34 milioni di euro.