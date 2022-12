“Vi porto un pullman di tr**e”: la promessa di Berlusconi al Monza | VIDEO

SportFair

Silvio Berlusconi senza freni alla festa del Monza, il numero uno del club ha deciso di caricare la squadra in un modo particolare. La compagine di Palladino è reduce da un ottimo momento, la classifica è adesso molto importante e le prospettive per la seconda parte di stagione sono interessanti.

La società del presidente Berlusconi è sempre più ambiziosa, Galliani si è dimostrato uno dei migliori dirigenti in circolazione ed è già in contatto sul calciomercato per acquistare calciatori di un certo spessore.

Il Monza occupa la 14esima posizione, in 15 partite ha conquistato 16 punti, ma soprattutto la squadra ha cambiato passo nelle ultime partite. Il gruppo continua la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. E’ andata in scena la cena di Natale, il più scatenato è stato ovviamente Silvio Berlusconi.

Il discorso di Berlusconi

Il numero uno del club ha caricato così la squadra in vista dei prossimi impegni: “abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l’allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi”.

Poi la battuta che ha scatenato reazioni: “io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e'”.