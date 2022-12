Al via i Mondiali di nuoto in vasca corta: gli italiani in gara il 13 dicembre

SportFair

Mentre gli appassionati di calcio attendono lo spettacolo delle semifinali dei Mondiali di calcio del Qatar, in Australia è tutto pronto per i Mondiali in vasca corta di nuoto.

Al Melbourne Sports and Aquatic Centre inizierà domani lo spettacolo in vasca, con gli azzurri pronti a battagliare per le medaglie. Grande assente Simona Quadarella, costretta al forfait a causa di una gastroenterite che le ha impedito di partire per l’Australia.

Domani in vasca subito tanti italiani. Occhi puntati su Panziera, Rivolta, Ceccon e Razzetti, ma l’Italia è pronta a fare il tifo per tutta la formazione azzurra.

Le batterie andranno in scena nella notte italiana, a partire dall’1.00, mentre semifinali e finali inizieranno alle 9.30 del mattino italiano.

Il programma e gli italiani in gara il 13 dicembre

Batterie

01:05 400 stile libero donne

01:34 100 dorso donne – Margherita Panziera, Silvia Scalia

01:50 100 dorso uomini – Lorenzo Mora

02:05 50 farfalla donne – Silvia Di Pietro

02:18 50 farfalla uomini – Matteo Rivolta, Thomas Ceccon

02:37 200 misti donne – Costanza Cocconcelli, Sara Franceschi

02:56 200 misti uomini – Alberto Razzetti

03:15 4×100 stile libero donne

03:26 4×100 stile libero uomini – Italia

03:36 serie lenta 1500 stile libero uomini

Finali e semifinali

09:35 400 stile libero donne Finale

09:45 50 farfalla donne semifinali

09:55 50 farfalla uomini semifinali

10:11 200 misti donne Finale

10:19 200 misti uomini Finale

10:27 100 dorso donne semifinali

10:38 100 dorso uomini semifinali

10:55 1500 stile libero uomini Finale – Gregorio Paltrinieri

11:22 4×100 stile libero donne Finale

11:32 4×100 stile libero uomini Finale