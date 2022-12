Pozzecco in partenza per gli USA: incontro con Banchero per decidere il futuro

SportFair

Continua il percorso di crescita dell’Italbaket, la squadra di Pozzecco è reduce da buone prestazioni e si è confermato un gruppo in grado di togliersi tante soddisfazioni. Gianmarco Pozzecco e Salvatore Trainotti sono in partenza per gli Stati Uniti, l’obiettivo principale è confrontarsi con Paolo Banchero. Previsto un incontro anche con Simone Fontecchio.

Il Ct azzurro ha deciso di volare negli Stati Uniti per avere un dialogo con la prima scelta assoluta al Draft NBA 2022. Banchero è un protagonista della stagione NBA con una media superiore ai 20 punti a partita. L’incontro dovrebbe avvenire subito dopo la partita tra Orlando Magic e Milwaukee Bucks, gara in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì. A Banchero verrà prospettato il progetto azzurro.

E’ previsto anche un incontro con Simone Fontecchio, giocatore degli Utah Jazz. Il classe 1995 è un punto di riferimento della squadra di Pozzecco e con Banchero potrebbe formare una coppia straordinaria in grado di trascinare l’Italbasket nei prossimi anni.